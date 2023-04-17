Ласло Симет-младший признался, что сильно переживал, но из-за погоды.

Всемирно известный венгерский акробат Ласло Симет-младший 15 апреля пересек Дунай на натянутом канате без страховки. Свой смертельный перфоманс он приурочил к 150-летию со дня основания Будапешта и Всемирному дню цирка.

По информации издания Index, акробат прошел по проволочному канату диаметром 22 миллиметра с одного берега Дуная на другой почти 300 метров на высоте 40 метров. Симету-младшему понадобилось примерно 20 минут, при этом не было никакой страховки. По его словам, он очень сильно переживал из-за погоды, потому что обещали дождь

"Спектакль, который является украшением церемонии открытия 10-й Международной театральной олимпиады, является беспрецедентным достижением, поскольку ни один акробат еще не пересекал Дунай по канату", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что 63-летний акробат обучился ремеслу у отца - Ласло Симета-старшего. Симет-младший выступал по всему миру, в частности в Cirque du Soleil, и является кавалером Рыцарского креста венгерского ордена "За заслуги".

Проход по канату через Сену в Париже - что известно

18 сентября 2021 года 27-летний канатоходец Натан Полин преодолел 600 метров в воздухе от Эйфелевой башни до другого берега реки Сены. Трос был натянут на высоте 70 метров над землей. Акробат даже садился и лежал в воздухе.

По словам Полина, для его подвига потребовались четыре года практики, не говоря уже о преодолении детского страха высоты.

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