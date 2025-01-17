Женщина узнала о своем статусе жены через два месяца после бракосочетания.

Женщина в Австралии попала в странную ситуацию. Она сыграла свадьбу для соцсетей и думала, что она так и останется фейковой. Однако произошло иначе: ей пришлось аннулировать свой брак после того, как она узнала, что ее фейковое бракосочетание оказалось настоящим.

Об этом сообщает издание BBC. История началась с того, что невеста, имя которой неизвестно, согласилась принять участие в авантюре также неизвестного мужчины. В частности, он предложил ей жениться ради хайпа в Instagram. Но такой трюк не обошелся без последствий.

Женщина узнала, что брак настоящий лишь тогда, когда ее уже муж попытался получить постоянное место жительство в Австралии, воспользовавшись бракосочетанием с женщиной. Она поняла, что стала жертвой мошенника и, к счастью, суд вынес решение в ее пользу. Судья Мельбурна признал, что женщина обманом и не по собственной воле вышла замуж, поэтому аннулировал ее брак.

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Знакомство мужчины и женщины состоялось еще в 2023 году. Они начали общаться на платформе онлайн-знакомств, после чего встречались в Мельбурне, где жили в то время. В декабре того же года неизвестный сделал ей предложение, а она ответила ему согласием.

Уже через два дня пара побывала на одном из мероприятий в Сиднее. До этого ей сообщили, что это будет "белая вечеринка", где все приглашенные придут одетые в одежде белого цвета и посоветовали ей надеть белое платье. Придя на событие, женщина была шокирована, ведь в зале, кроме ее бойфренда, фотографа, друга фотографа и церемониймейстера, больше никого не было. Согласно ее показаниям в судебном иске, тогда же мужчина и предложил ей сыграть фейковую свадьбу для его соцсетей, где за ним следили уже 17 тысяч пользователей.

"Поэтому когда я пришла туда и не увидела никого в белом, я спросила его: "Что происходит?". И он отвел меня в сторону и сказал мне, что организовывает веселую свадьбу для своих социальных сетей, точнее, Instagram, потому что он хочет начать монетизировать свою страницу", - рассказала пострадавшая.

Женщина согласилась на такую авантюру, но после церемонии она была обеспокоена, из-за чего решила рассказать обо всем подруге. Та заверила ее, что ничего страшного не произошло, ведь, если бы это было на самом деле, им пришлось бы сначала подать заявление о браке, чего они не сделали.

Когда прошло два месяца, муж попросил ее добавить его к заявлению на постоянное проживание в Австралии. Отметим, что оба партнера - иностранцы. Женщина ответила, что не может этого сделать, поскольку они пока не муж и жена. А в ответ на это женщина услышала, что на самом деле они уже два месяца находятся в официальном браке, а их свадьба была настоящей.

После этого женщина нашла их свидетельство о браке, а также сообщение мужа о желании жениться на ней. Его он подал за месяц до поездки в Сидней и еще до помолвки. По ее словам, она не подписывала этот документ, а подпись, которая была на нем - поддельная.

"Я разъярена тем фактом, что я не знала, что это был настоящий брак, и тем фактом, что он также лгал с самого начала, и тем фактом, что он также хотел, чтобы я добавила его в свое заявление", - добавила женщина.

Сам мужчина отвергает обвинения и заявляет, что они "оба согласились с этими обстоятельствами". А также отметил, что женщина якобы сама согласилась выйти за него замуж на "интимной церемонии" в Сиднее.

Суд принял сторону женщины и вынес приговор о расторжении брака, поскольку она не предоставила реального согласия на свое "участие" в браке. Пару развели в октябре 2024 года.

"Она назвала это событие "выходкой". Для нее было вполне логично принять образ невесты, чтобы повысить достоверность видео, которое изображает юридически действительный брак", - говорится в решении суда.

Напомним, ранее Джессика Альба подтвердила развод с мужем после 16 лет брака. Актриса ответила, в каких отношениях они с экс-возлюбленным остались после разрыва.

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