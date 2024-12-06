Также во время свадьбы паре удалось собрать средства на благотворительность.

В сети одна пара стала очень популярной благодаря своей необычной свадьбе в стиле Шрека. Аманта и Нейтан Гиббс покрасились в зеленый цвет, а гости пришли в костюмах различных сказочных персонажей, пишет Mirror.

Несмотря на то, что свадьба состоялась еще в 2013 году, она захватила пользователей Интернета после того, как одно видео стало вирусным.

Вместо свадебных подарков молодожены попросили сделать пожертвования для благотворительных фондов, которые занимаются борьбой с раком, благодаря чему удалось собрать более 2500 долларов.

Видео, которое было опубликовано в Instagram, собрало тысячи просмотров и лайков.

В комментариях люди восхищались парой и писали:

"Представьте себе, что вы нашли свою идеальную пару настолько хорошо, что вы оба согласны счастливо делать это друг с другом, и это так искренне".

"Это мило, они выглядят счастливыми".

"Они, пожалуй, одна из самых счастливых пар на планете. Рад за них".

"Это просто согрело мое сердце, они выглядят такими счастливыми".

Такая новость о свадьбе появилась после того, как в июле стало известно, что зрителей ждет новая часть любимого мультфильма после 16 лет перерыва.

"Не так уж и далеко... Шрек 5 выходит на экраны 1 июля 2026 года с Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз", - отметили в студии DreamWorks Animation.

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