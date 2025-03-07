Не вся курица одинаково полезна - некоторые её части лучше вообще не есть.

Сочная курица у многих людей является любимым мясом, и даже мысли о ней вызывают слюнки. Но не всякая курятина полезна для здоровья. Некоторые части птицы лучше удалить во время приготовления и никогда не есть, если не хотите отравиться.

Какая часть курицы вредна для здоровья

Если вы следите за фигурой, то самая вредная часть курицы - это кожа. Этот орган почти на 100% состоит из жира и является рекордсменом по калорийности.

Однако у кожи также есть плюс - она делает мясо сочным и ароматным, являясь натуральным усилителем вкуса. Поэтому если после её удаление вы обильно солите и поливаете маслом курицу, чтобы она была вкуснее, то польза нивелируется.

Видео дня

Распространенным ответом насчет того, какую часть курицы лучше не есть, являются легкие. В них накапливается много бактерий и паразитов, предупреждает издание Pulse. Даже после термической обработки орган может остаться опасным.

Также издание не рекомендует есть куриные головы и хвостики. Эти части содержат токсины, которые могут навредить здоровью.

Какая часть курицы самая вредная по мнению ученых

Как объясняет издание WedMD, курятина в целом считается полезным и питательным продуктом. Самая ядовитая часть курицы - сырая, поскольку в ней очень быстро размножаются бактерии. Какое бы мясо вы не готовили, его точно не стоит есть, если курятина не доготовлена внутри. Во время приготовления обязательно проверяйте готовность по самой толстой части.

Это мнение разделяет диетолог Кара Харбстрит. По её мнению, все части курицы могут стать частью здорового рациона. Сама Кара считает темное мясо полезнее, чем белое. Хотя оно более калорийное, в нём также больше витаминов и полезных жиров. Также диетолог призывает не мыть курицу под краном перед приготовлением. Так вы не смоете бактерии, зато можете занести новые из водопроводной воды.

Вас также могут заинтересовать новости: