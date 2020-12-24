Мужчина назвал экс-мэра Харькова "лучшим правителем города".

Еще один харьковчанин сделал татуировку в честь покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Читайте также"Он как Цой": харьковчанин объяснил, почему решил "набить" Кернеса на лбу (видео)Видео процесса набивания тату опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

"Подскажите, как называется этот вирус?" – интересуются в сообщении.

Пользователи в комментариях критикуют мужчину: "Горе снесло кукуху...", "Дебил, он и в Африке дебил!", "Когда ты ноль, тебе приходится быть доской для объявлений".

Он же видео процесса подписал так: "В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах".

До этого парень из Харькова сделал прямо на лбу татуировку с надписью: "Кернес жив".

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронили его 23 декабря.

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Автор: Катерина Шварц