Новую должность ввели после возмущений пользователей соцсетей сценами в мультфильмах о Шахерезаде, Алладине и о картине Ботичелли "Рождение Венеры".

В Узбекистане на детском телеканале «Аклвой» ввели должность цензора, который будет удалять из мультфильмов сцены с поцелуями, изображения обнаженных персонажей и другие моменты, «противоречащие узбекской духовности».

Об этом сообщает Радио «Озодлик».

«Мы наняли дополнительно еще одного сотрудника. Он вырезает сцены, противоречащие нашей духовности, такие как поцелуи в видеороликах или размывает изображение. Этот опыт сработал и для других телеканалов», - сказал сотрудник телеканала.

Ранее администрация телеканала сообщила, что сотрудник телеканала «Аклвой» был наказан за «размещение постыдных изображений» из-за давления со стороны консервативных пользователей узбекского сегмента соцсетей.

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Отмечалось, что мультсериалы «Шахерезада. Нерассказанные истории» и «Арт – Одиссея», транслировавшиеся по этому каналу, вызвали широкие обсуждения в социальных сетях. Пользователи жаловались, что в мультфильмах изображены обнаженные женщины и сцены поцелуев. После это телеканал получил выговор за показ в эфире запрещенных для детей сцен.

В мульфильме «Арт – Одиссея» была показана работа эпохи Возрождения, итальянского художника Сандро Ботичелли «Рождение Венеры». Создатели мультфильма, показывая историю картины, с юмором отмечают, что: «Венера должна была быть младенцем, когда родилась». Мультфильм «Арт-Одиссея», вызвавший протесты у некоторых узбекских зрителей, ранее уже был показан на детских каналах в десятках стран мира.

Кроме того, у некоторых зрителей в Узбекистане вызвала протест сцена поцелуя принцессы и Аладдина в другом мультфильме, показанном на канале «Аклвой».

По информации телеканала, сотрудники понесли наказание в соответствии с требованиями закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью».

Аналитики отмечают, что в последние годы в Узбекистане, где религия отделена от государства, наметилась растущая тенденция оценивать социально-политическую, особенно культурную, жизнь с религиозной точки зрения.

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Автор: Виктория Токарева