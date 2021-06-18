Девушка, которую на днях видели в Киеве лежащей посреди проезжей части, вернулась к своему "занятию". Однако на этот раз ее заметили без одежды.
Фото очевидцев опубликовал "Киев Оперативный".
"Продолжение приключений сумасшедших в Киеве. Опять Гидропарк. На этот раз она уже обнажена. И всем нормально, никто не забирает на лечение", - пишет Telegram-канал.
Кто эта девушка и по какой причине она так поступает, неизвестно.
В комментариях пользователи соцсетей предполагают, что она может употреблять наркотические вещества, а также что ей может быть нужна помощь, в том числе медицинская. Пользователи-водители в свою очередь жалуются, что своим поведением девушка мешает дорожному движению и может спровоцировать аварию.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Просто жарко": в Киеве посреди трассы разгуливал голый мужчина (видео)
- "Это Дмитрий Гон...Гордон": ведущая росСМИ оговорилась после комментария украинского журналиста (видео)
- В США 10-месячный ребенок накупил обновлений для Tesla на $10 тысяч
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram