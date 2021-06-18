В этот раз она расселась на дороге почти полностью обнаженная.

Девушка, которую на днях видели в Киеве лежащей посреди проезжей части, вернулась к своему "занятию". Однако на этот раз ее заметили без одежды.

Фото очевидцев опубликовал "Киев Оперативный".

"Продолжение приключений сумасшедших в Киеве. Опять Гидропарк. На этот раз она уже обнажена. И всем нормально, никто не забирает на лечение", - пишет Telegram-канал.

Кто эта девушка и по какой причине она так поступает, неизвестно.

В комментариях пользователи соцсетей предполагают, что она может употреблять наркотические вещества, а также что ей может быть нужна помощь, в том числе медицинская. Пользователи-водители в свою очередь жалуются, что своим поведением девушка мешает дорожному движению и может спровоцировать аварию.

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Автор: Катерина Комолова