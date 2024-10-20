Для поддержания эмоциональной связи в браке необходим эмоциональный рост, отметил специалист.

Американский психолог и доктор философии Марк Треверс назвал ключевой фактор развода для многих пар. В своей статье на Forbes он, ссылаясь на результаты научных исследований, объяснил, почему высокий уровень невротизма часто сигнализирует о конце брака.

По его словам, есть две причины, по которым именно высокий уровень невротизма так пагубно влияет на брак:

Сильная негативная предвзятость усиливает конфликт. Как отметил психолог, невротичные люди часто интерпретируют неоднозначные или нейтральные события через пессимистическую призму. Тем самым они обостряют конфликты, которые могли бы быть и вовсе незначительными. Треверс привел результаты исследования 2020 года, опубликованное в BMC Psychology, которое показало, что пары с более высоким уровнем невротизма испытывают более низкий уровень супружеского удовлетворения. Такие люди склонны больше концентрироваться на негативном опыте. Ученые установили, что негативные последствия невротизма для супружеского удовлетворения могут заключаться в усугублении тревоги, напряжения, поиска жалости, враждебности, импульсивности, депрессии и низкой самооценки.

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Эмоциональная реактивность может ослабить близость. Как отметил психолог, люди с высокой эмоциональной реактивностью испытывают трудности с управлением своими эмоциями. Они часто реагируют с повышенной чувствительностью, с интенсивными вспышками и медленным восстановлением после испытанных негативных чувств. Тут Треверс напомнил об исследовании 2022 года, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, результаты которого установили, что высокая эмоциональная реактивность связана с более низким уровнем "воспринимаемой отзывчивости партнера". Фактически ученые пришли к выводу, что люди с высокой склонностью к эмоциональной реакции легко могут показаться своим супругам недружелюбными или даже враждебными.

Психолог подытожил, что для поддержания эмоциональной связи в браке необходим эмоциональный рост:

"Хотя любовь может начинаться с химии, она расцветает в самосознании, эмоциональной доступности и в обучении находить спокойствие в буре".

Напомним, ранее УНИАН писал, как не довести брак до развода.

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