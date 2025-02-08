Эта оптическая иллюзия поможет раскрыть ваш самый большой страх в любви.

Любовь, при всем ее великолепии и целебных качествах, - это также одна из самых страшных вещей, которые мы когда-либо делаем. Различные аспекты отношений могут пугать людей, и не всегда легко понять, какие страхи могут окружать влюбленность и мешать создавать отношения. Этот быстрый визуальный тест поможет выяснить это.

Что вы видите первым на изображении - писхологический тест на то, что больше всего вас пугает в отношениях

Посмотрите на изображение ниже и обратите внимание на то, что первым бросается в глаза.

Колибри с нимбом

Если вы первыми увидели колибри с нимбом, когда посмотрели на изображение, то больше всего в отношениях вас пугает то, что они не всегда такие, как кажутся.

Видео дня

Вы жаждете любви, но в то же время какая-то часть вас относится к ней скептически - по крайней мере, когда вы видите, как она обретает форму в жизни людей вокруг вас.

Ваш страх любви может быть следствием проблем с привязанностью в детстве, из-за которых вам может быть сложнее строить отношения во взрослом возрасте. Вы не сломлены и не пресыщены - вы просто еще не встретили нужного человека.

Когда вы это сделаете, то поймете, что любовь не должна "исправлять" все или "делать вас целым". Прелесть прочных отношений в том, что они берут то, кем вы уже являетесь, и бросают вам вызов - чтобы вы стали еще лучшей версией себя.

Бабочка

Если вы увидели бабочку первой, когда посмотрели на изображение, ваш тайный страх в отношениях заключается в том, что они не будут иметь продолжения.

Вы ничего не можете с этим поделать - у вас есть история того, как все хорошее портится, портится или угасает. Каждый раз, когда вы влюбляетесь, вы склонны заканчивать игру, вы не мечтаете о браке - вы мечтаете о вашем возможном разрыве.

Конечно, некоторые отношения не длятся долго. Но то, что они заканчиваются, не значит, что их не стоило переживать. В конце концов, это и есть свидания: встречаться и расставаться, пока однажды больше не расстанетесь.

Не держитесь подальше от любви из-за страха того, что будет очень плохо, когда она закончится - или же вы рискуете никогда ее не испытать.

Виноградная лоза

Если первым вы увидели виноградные лозы, то ваш тайный страх в любви - что она уже прошла мимо вас.

У вас была своя доля так называемых грандиозных любовных связей, и вы планируете встречаться с несколькими другими людьми, но вы не можете избавиться от чувства, что кто-то, с кем вы давно расстались, был вашей родственной душой.

Не верьте "шумихе", когда дело касается того, как должна выглядеть ваша любовная жизнь. Помните: если что-то положило конец доверию, то на это была причина. И верьте, что самая прекрасная часть этого путешествия - это новые люди, которых мы встречаем на своем пути.

Череп

Если вы первым увидели череп, ваш тайный страх в любви - это потеря собственного "я".

Вам нравится идея иметь партнера, но вас ужасает мысль о том, чтобы оставаться в отношениях слишком долго. Это происходит потому, что вы беспокоитесь, что слишком много времени, проведенного с одним человеком, отдалит вас от вашего истинного "я" - и это самое страшное, что вы можете себе представить.

Вы сильный, динамичный и удивительный человек. И, открыв свое сердце кому-то, не изменит и не притупит этот факт - наоборот, впуская в свою жизнь больше людей, вы сделаете себя еще более уверенными в себе и своем "я".

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