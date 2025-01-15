Спатифиллумы привлекают цветоводов своими белыми цветами, но зимой добиться цветения бывает сложно.

Элегентные белые цветы спатифиллума делают его любимчиков у цветоводов. Но, если ваше растение с трудом цвете, возможно, вы используете неправильное удобрение, пишет Express.

Это растение тропическое, поэтому в зимний период за ним бывает сложно ухаживать. Спатифиллумы любят тепло и особое удобрение, которое с легкостью можно сделать своими руками.

Эксперты по садоводству из My Plantin утверждают, что банановая кожура содержит важные питательные вещества для спатифиллума.

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"Банановая вода — это жидкий компост. Он содержит много компонентов, необходимых растениям для поддержания здоровья и дальнейшего роста", - говорят специалисты.

Как сообщается, банановая кожура богата калием, который помогает корням и имеет решающее значение для развития цветов. Она также содержит магний, который помогает растению накапливать больше энергии.

Как приготовить банановую воду для спатифиллумов

Нарежьте банановую кожуру небольшими кусочками, сложите их в банку с крышкой и залетей водой. Оставьте емкость в холодильнике на 2-3 дня. Затем процедите настой.

Кроме того, вы можете прокипятить банановую кожуру в кастрюле с водой. Затем остудите до комнатной температуры.

Смешайте банановую воду с пятью частями пресной воды, а затем вылейте раствор на ваш спатифиллум.

Подкармливайте спатифиллум водой из банановой кожуры не чаще, чем раз в неделю.

Важно! Не нужно подкладывать в горшок с растением банановую кожуру. В таком виде она просто начнет гнить и привлечет насекомых.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, если у спатифиллума сохнут листья.

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