И яйца, и овсянка содержат полезные микроэлементы, однако яйца содержат меньше калорий.

Овсянка и яйца — два распространенных продукта для завтрака, богатых питательными веществами, с различными полезными для здоровья свойствами. Яйца содержат меньше калорий и углеводов, чем овсянка, и богаты белком. Овсянка обеспечивает клетчаткой и большим количеством некоторых минералов.

Как пишет VeryWellHealth, какой из этих вариантов выбрать, зависит от ваших предпочтений в питании, целей в отношении здоровья и того, как ваш организм реагирует на эти продукты.

Польза яиц

1. Могут повысить уровень "хорошего" холестерина, который связан с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и других проблем со здоровьем. Одно из исследований показало, что употребление двух яиц в день может привести к повышению уровня "хорошего" холестерина.

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2. Холин, который содержится в яйцах, способствует развитию клеточной мембраны и другим функциям, таким как производство молекулярных сигналов в мозге.

3. Защита здоровья глаз: яйца богаты лютеином и зеаксантином, которые могут помочь противодействовать возрастной макулярной дегенерации. Они также богаты витамином А, который может дополнительно защитить ваше зрение.

4. Снижает уровень триглицеридов (жира в крови). Яйца содержат жирные кислоты омега-3, которые жизненно важны для снижения уровня триглицеридов, которые являются факторами риска сердечных заболеваний.

5. Увеличивает потребление белка: получение достаточного количества белка может помочь с потерей веса, увеличением мышечной массы, снижением артериального давления и укреплением здоровья костей.

Вред от употребления яиц

1. У некоторых людей может быть аллергия на яйца, и они должны избегать их.

2. Проблемы с холестерином: одно яйцо может содержит около 186 мг холестерина.

3. Яйца не подходят для веганов.

4. Стоимость и доступность: порция из двух яиц обычно стоит дороже, чем порция овсянки.

Польза овсянки

1. Клетчатка и бета-глюканы. Они могут помочь снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Бета-глюканы также могут помочь в контроле веса, поскольку они помогают вам чувствовать сытость, уменьшают голод и снижают вес тела.

2. Здоровье кишечника: употребление овса может поддерживать здоровье кишечника, способствуя развитию здоровых кишечных бактерий.

3. Растительные соединения и минералы, необходимые для иммунной системы и общего состояния здоровья.

Недостатки употребления овса

1. Перегрузка клетчаткой, что может привести к проблемам с пищеварением.

2. Глютен. хотя овес по своей природе не содержит глютена, он может быть перекрестно загрязнен зернами, содержащими глютен (белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи).

3. Сахара и добавки: некоторые виды овсянки на полках магазинов содержат добавленные сахара и консерванты.

Что обеспечивает лучшее содержание белка?

Яйца являются богатым источником белка с минимальным содержанием углеводов. Напротив, овсянка — это пища с высоким содержанием углеводов, которая обеспечивает небольшое количество белка.

Два больших яйца содержат около 12,6 г белка и 1,12 г углеводов, в то время как 1 чашка овсянки, сваренной на воде, дает около половины количества белка и около 28 г углеводов.

Если ваша цель — максимизировать потребление белка на завтрак, очевидный выбор — яйца. Тем не менее, организму ежедневно нужны как углеводы, так и белок. Овсянка может быть здоровым, богатым клетчаткой способом достижения этой цели.

Что лучше для снижения веса?

Яйца — лучший вариант для снижения веса, поскольку они содержат меньше калорий, чем овсянка. Они также имеют гликемический индекс 5,9 по сравнению с 59 у овсянки. Это означает, что они будут дольше перевариваться и не вызовут скачков уровня сахара в крови. Они также могут помочь вам дольше оставаться сытыми.

Исследования показали, что люди могут чувствовать себя сытыми дольше после завтрака с яйцом, чем после завтрака с овсянкой. Однако у овсянки лучший индекс сытости, показатель того, насколько сытной и удовлетворяющей является еда.

Овсянка также может быть лучшим вариантом для людей, желающих нарастить мышечную массу, поскольку она содержит больше калорий и углеводов.

Ранее диетологи назвали 5 лучших вариантов для завтрака, которые помогут улучшить уровень сахара в крови.

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