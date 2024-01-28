Кожура граната полезнее для кожи, чем серединка ягоды. Она может защитить лицо даже от ультрафиолета.

Гранат - это не только яркая сладкая ягода с заметной кислинкой, которой можно наслаждаться часами, пока не доберешься до всех зернышек. Диетологи говорят, что кожура этого растения не менее полезна для здоровья человека.

Например, гранатом можно защитить лицо от лучей ультрафиолета. Диетолог Авни Каул рассказала HealthShots о 5 удивительных преимуществах кожуры граната, о которых люди даже не подозревают, бездумно выбрасывая эту ценность в мусорное ведро.

Что лечит кожура граната

Нейтрализует действие вредных соединений в организме . Кожура граната содержит много антиоксидантов, в частности полифенолов и флавоноидов. Эти компоненты помогают снять окислительный стресс с организма, сохранить его клетки здоровыми, считает Каул. Об этом также говорится в исследовании ученых, опубликованных в 2017 году на National Library of Medicine. Уменьшает воспаление . Антиоксиданты из кожуры граната также обладают противовоспалительным действием, поэтому вполне могут улучшить самочувствие человека при негативных состояниях, связанных с хроническим воспалением в организме, говорит диетолог. Положительно влияет на сердце и снижает давление . Специалист подчеркивает, что кожура граната может помочь снизить кровяное давление, уровень холестерина и улучшить общее состояние сердца. Защищает и укрепляет кожу . Антиоксиданты из гранатовой кожуры особенно интересны своим воздействием на кожу человека. Они способны защитить этот орган от повреждения ультрафиолетовыми лучами, способствуя увеличению выработки коллагена телом человека. В пользу этого свидетельствует исследование, опубликованное в 2009 году National Center for Biotechnology Information. Именно поэтому экстракты граната часто рекламируют в сфере красоты, он есть в составе многих средств ухода за кожей. Здоровое пищеварение . Клетчатка, содержащаяся в кожуре граната, помогает регулировать дефекацию и поддерживает здоровый микробиом кишечника. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в 2013 году.

Кожуру граната можно использовать по-разному, чтобы получить от нее максимальную пользу.

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Что можно сделать из кожуры граната

Например, из нее можно сделать домашнюю гранатовую приправу. Как действовать:

После того, как съели серединку гранату, тщательно отделите кожуру от плода, чтобы не потерять полезные частицы;

следует поставить кожуру где-нибудь возле окна и продержать 2-3 дня, пока ее частички не подсушатся. Желательно это делать в местах, куда не бьет прямое солнце.

высушенные кожурки забрасываем в блендер и измельчаем до консистенции порошка;

храним нашу приправу при комнатной температуре в герметичном контейнере и добавляем к блюдам на свой вкус.

Важно отметить, что перед регулярным употреблением граната и его кожуры следует проконсультироваться с врачом. Ученые соглашаются во мнении относительно пользы этого растения, мы выше привели в пример несколько исследований. Однако все люди разные: у некоторых может наблюдаться аллергия на гранат или же могут быть другие причины, чтобы его ограничить.

Можно ли есть гранат с косточками

В обществе существует такое предостережение - косточки от граната могут вызвать аппендицит, поэтому их глотать не желательно. Однако американский эксперт по правильному питанию Люсия Гарсиа говорит, что их можно смело и глотать, и жевать.

Медик убеждена, что семечки граната не менее полезны для организма, чем съедобная часть ягоды. Гарсия утверждает, что таким образом можно максимизировать поглощение питательных веществ из фрукта. Особенно витаминов С и Е.

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