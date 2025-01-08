Продукты с высоким содержанием сапонина имеют преимущества для здоровья сердца и сосудов.

Ученые выяснили, что зеленая фасоль из-за содержания сапонина способна естественным образом снизить уровень холестерина в организме и обеспечить другие преимущества для здоровья сердца. Об этом пишет издание Parade.

Исследования показывают, что продукты с высоким содержанием сапонина - фитонутриента, который содержится в зернах, бобовых, зеленой фасоли и горохе, - полезны, поскольку способны помочь снизить уровень холестерина. Также они обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами и даже помогают контролировать уровень глюкозы в крови, говорится в публикации.

В частности сапонин помогает улавливать "плохой" холестерин и желчные соли в кишечнике, что препятствует их всасыванию. Впрочем, это не влияет на "хороший" холестерин.

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Также зеленая фасоль имеет мало натрия и жира и является хорошим источником пищевых волокон: одна порция зеленой фасоли содержит три грамма клетчатки. Растворимая клетчатка помогает связывать холестерин в кишечнике, чтобы он выводился из организма, а не всасывался.

Подсчитано, женщинам нужно примерно 25 граммов клетчатки ежедневно, а мужчинам - около 38 граммов в день, поэтому если употреблять больше зеленой фасоли, вы можете быстрее достичь этой цифры.

В зеленой фасоли также богаты фолиевой кислотой и калием, которые могут помочь снизить высокое кровяное давление. В статье указано, что недавний мета-анализ, который объединил результаты 22 исследований, пришел к выводу, что диеты, богатые фолиевой кислотой, защищают от гипертонии, поскольку они снижают как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Американская кардиологическая ассоциация предполагает, что увеличение калия в рационе также может помочь компенсировать некоторые вредные последствия высокого содержания натрия, что приведет к улучшению регуляции артериального давления. Одна порция зеленой фасоли обеспечивает примерно 10% суточной нормы калия.

Исследователи отметили, что содержание сапонина значительно уменьшается при кипячении, жарке и приготовлении в микроволновой печи, тогда как бланширование, приготовление на пару помогут сохранить витамины и минералы.

Ранее УНИАН рассказывал о белке №1 для снижения уровня холестерина в организме - грецком орехе. Исследования показали, что употребление 1-2 унций этих вкусных орехов ежедневно в течение двух лет снижает общий уровень холестерина примерно на 4%.

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