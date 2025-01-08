Диетологи выделяют один белок, который следует употреблять, чтобы снизить уровень холестерина, пишет eatingwell.com.
"Когда дело доходит до контроля уровня холестерина, продукты, которые мы едим, могут играть значительную роль в общем здоровье нашего сердца. Но есть один белок, который выделяется как настоящий источник снижения уровня холестерина, и это скромный грецкий орех", - говорится в публикации.
Исследования показали, что употребление 1-2 унций этих вкусных орехов ежедневно в течение двух лет снижает общий уровень холестерина примерно на 4%.
"Высокий уровень (вредного) холестерина ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта", - отметила сертифицированный диетолог Венди Базилиан.
По словам Базилиан, в 1993 году знаменательное исследование Университета Лома-Линда подчеркнуло питательные свойства орехов.
"С тех пор буквально сотни исследований расширили и подтвердили широкий спектр полезных для здоровья свойств орехов", - добавила она.
Грецкие орехи - польза для здоровья
Среди самых положительных свойств грецких орехов выделяют такие:
Источник клетчатки. Исследования связывают потребление грецких орехов со значительным снижением общего и ЛПНП-холестерина. И их клетчатка может быть одной из причин, отметила сертифицированный диетолог Саманта ДеВито.
Источник полезных жиров. Грецкие орехи содержат не один, а два типа полезных для сердца полиненасыщенных жиров.
Источник антиоксидантов. Эти вкусные орехи богаты полифенолами, полезными растительными соединениями, связанными с улучшением здоровья сердца. Борясь с воспалением, ключевым фактором многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, полифенолы помогают улучшить общую функцию сердца.
Поддерживают здоровье кишечника. Было обнаружено, что грецкие орехи положительно влияют на здоровье кишечника, способствуя росту и активности полезных кишечных бактерий. Исследования показывают, что биоактивные соединения в грецких орехах, такие как клетчатка и полифенолы, обеспечивают благоприятную среду, которая помогает вашим полезным кишечным бактериям процветать.
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