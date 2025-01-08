Сотни исследований подтвердили широкий спектр полезных для здоровья свойств этого продукта.

Диетологи выделяют один белок, который следует употреблять, чтобы снизить уровень холестерина, пишет eatingwell.com.

"Когда дело доходит до контроля уровня холестерина, продукты, которые мы едим, могут играть значительную роль в общем здоровье нашего сердца. Но есть один белок, который выделяется как настоящий источник снижения уровня холестерина, и это скромный грецкий орех", - говорится в публикации.

Исследования показали, что употребление 1-2 унций этих вкусных орехов ежедневно в течение двух лет снижает общий уровень холестерина примерно на 4%.

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"Высокий уровень (вредного) холестерина ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта", - отметила сертифицированный диетолог Венди Базилиан.

По словам Базилиан, в 1993 году знаменательное исследование Университета Лома-Линда подчеркнуло питательные свойства орехов.

"С тех пор буквально сотни исследований расширили и подтвердили широкий спектр полезных для здоровья свойств орехов", - добавила она.

Грецкие орехи - польза для здоровья

Среди самых положительных свойств грецких орехов выделяют такие:

Источник клетчатки. Исследования связывают потребление грецких орехов со значительным снижением общего и ЛПНП-холестерина. И их клетчатка может быть одной из причин, отметила сертифицированный диетолог Саманта ДеВито.

Источник полезных жиров. Грецкие орехи содержат не один, а два типа полезных для сердца полиненасыщенных жиров.

Источник антиоксидантов. Эти вкусные орехи богаты полифенолами, полезными растительными соединениями, связанными с улучшением здоровья сердца. Борясь с воспалением, ключевым фактором многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, полифенолы помогают улучшить общую функцию сердца.

Поддерживают здоровье кишечника. Было обнаружено, что грецкие орехи положительно влияют на здоровье кишечника, способствуя росту и активности полезных кишечных бактерий. Исследования показывают, что биоактивные соединения в грецких орехах, такие как клетчатка и полифенолы, обеспечивают благоприятную среду, которая помогает вашим полезным кишечным бактериям процветать.

Напомним, ранее УНИАН писал, какое самое полезное масло для приготовления яиц.

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