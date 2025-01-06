С помощью продуктов можно корретировать уровень холестерина в крови.

Высокий уровень холестерина - чрезвычайно распространенное явление, которым страдает каждый третий взрослый житель США. Холестерин - это воскообразное вещество, которое в нормальных условиях необходимо организму для производства клеток и гормонов, но существует два типа: "плохой" липопротеин низкой плотности (ЛПНП) и "хороший" липопротеин высокой плотности (ЛПВП).

Издание Health digest пишет, что когда уровень ЛПНП поднимается слишком высоко, это может привести к образованию бляшек в артериях и повысить риск развития болезней сердца и инсульт. Продукты, которые вы потребляете, могут сыграть решающую роль в этом процессе.

Красное и переработанное мясо

Красное и обработанное мясо занимает одно из первых мест в списке продуктов, которых следует избегать. Это связано с тем, что говядина, баранина, свинина и такие обработанные продукты, как сосиски, бекон и хот-доги, обычно содержат насыщенные жиры, которые могут значительно повысить уровень ЛПНП.

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Замена красного и переработанного мяса на более постные источники белка может существенно изменить ситуацию. Птица, такая как курица и индейка, является полезным для сердца выбором, если она приготовлена без добавления жира. Еще большее влияние оказывает рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины. Они известны как источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, снижая уровень триглицеридов и повышая уровень ЛПВП.

Злаки

Если вы привыкли по утрам съедать миску хлопьев, подумайте о более здоровой альтернативе, которая насытит вас. Волокнистые хлопья, а также те, которые содержат немного белка, добавленного в виде орехов или семечек, насыщают и полезны для сердца. Кроме того, каши, содержащие цельные зерна, могут даже помочь регулировать уровень холестерина.

Картофель фри

Эти хрустящие лакомство обычно обжаривают во фритюре на масле с высоким содержанием как трансжиров, так и насыщенных жиров. Кроме того, популярная еда содержит довольно много калорий, а питательная ценность практически не компенсирует этот вред. Употребление жареной пищи связано с ухудшением работы сердечно-сосудистой системы: исследование, в котором приняли участие более 750 000 человек, показало, что у тех, кто употреблял больше жареной пищи в течение недели, вероятность развития проблем с сердцем была на 28% выше, чем у тех, кто не употреблял ее.

Если вы не можете устоять перед картофелем, то запеките его или замените обычный картофель на сладкий, который богат клетчаткой и антиоксидантами, снижающие уровень холестерина. Еще один вариант - воздушная жарка, поскольку она значительно сокращает количество добавляемого масла, не жертвуя при этом характерной хрустящей текстурой.

Газировка

К сожалению, газировка является одним из главных виновников повышенного уровня холестерина. Исследование, проведенное Journal of the American Heart Association, показало, что у тех, кто употребляет сладкие напитки, на 98% чаще снижается уровень ЛПВП и на 53% повышается уровень триглицеридов.

К счастью, существуют шипучие альтернативы, которые не нанесут такого вреда вашему организму. Например, газированная вода с добавлением лимона или лайма может имитировать освежающий эффект газировки без добавления сахара. Вы также можете выбрать несладкий чай со льдом с добавлением фруктов, чтобы получить естественную сладость и антиоксиданты.

Выпечка

При изготовлении используются такие ингредиенты, как пальмовое масло, шортенинг и сливочное масло, они являются значительными источниками трансжиров и насыщенных жиров.

Исследования убедительно связывают трансжиры с повышенным риском коронарных заболеваний. В то время как насыщенные жиры широко известны тем, что способствуют повышению уровня холестерина, трансжиры особенно коварны, поскольку они могут как повышать уровень ЛПНП, так и снижать уровень ЛПВП.

Мороженое

В состав мороженого обычно входят такие ингредиенты, как сливки, цельное молоко, а иногда и яичные желтки - все они богаты насыщенными жирами. При регулярном употреблении это может особенно пагубно сказаться на уровне холестерина. Кроме того, в мороженом много сахара.

Если у вас возникла тяга к мороженому, вы, вероятно, сможете удовлетворить ее с помощью немолочной альтернативы с низким содержанием жира, приготовленной на кокосовом или миндальном молоке. Если же вам просто хочется холодной сладости, то подходящей альтернативой может стать замороженный йогурт или сорбет.

Яичные желтки

В одном большом яйце содержится примерно 186 миллиграммов холестерина, причем весь он поступает исключительно из желтка.

"Если у вас диабет или сердечно-сосудистые заболевания, я бы ограничился пятью желтками в неделю, а вот яичных белков можно есть сколько угодно", - говорит доктор Джеймс О'Киф из рабочей группы по питанию и образу жизни Американского колледжа кардиологии.

Креветки

В одной порции креветок весом 4 унции, а это примерно 114 грамм, может содержаться более 170 миллиграммов холестерина - почти половина дневной нормы, рекомендованной для большинства людей. В отличие от других продуктов с высоким содержанием холестерина, креветки необычны тем, что содержание холестерина в них не коррелирует с низким содержанием насыщенных жиров.

Отдайте предпочтение такой рыбе, как полезный для сердца лосось, который поставляет жизненно важные жирные кислоты омега-3 без вреда для холестерина.

Кофе

Кофе может повышать уровень ЛПНП. Предполагается, что виной тому является наличие дитерпенов - масел, содержащихся в кофейных зернах. Среди них - кахвеол и кафестол, которые, как показало исследование, могут вызывать повышение уровня холестерина ЛПНП.

Доктор Эрик Римм, профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана, объясняет: "Пять-восемь чашек нефильтрованного кофе в день могут повысить уровень "плохого" холестерина ЛПНП".

Фастфуд

В таких продуктах, как правило, много вредных жиров, натрия и рафинированных углеводов. Все они могут способствовать повышению уровня ЛПНП и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Большинство трансжиров - это искусственные, частично гидрогенизированные масла, которые, как мы знаем, в равной степени являются атерогенными, то есть они вызывают воспаление, значительно увеличивают количество холестерина в крови и абсолютно точно провоцируют сердечные заболевания", - говорит Доктор Джошуа Септимус, медицинский директор Houston Methodist Primary Care Group Same Day Clinics.

Поскольку в фастфуде также сильно не хватает питательных веществ, в нем нет баланса, а значит, нет и диетической пользы.

Ранее УНИАН писал, как коричневый рис влияет на уровень холестерина, если есть его каждый день.

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