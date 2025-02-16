На приготовление десерта времени нужно меньше часа и всего несколько ингредиентов.

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер поделился простым, но инновационным рецептом швейцарского рулета, который готовится из морковного теста всего за 48 минут. К тому же он требует лишь нескольких основных ингредиентов, пишет Express.

Бисквит по этому рецепту получается легкий и воздушный, а начинка из белого шоколада, сливочного сыра и имбиря создает идеальное сочетание сладости и пряностей.

"Чтобы немного усилить вкус, добавьте половину чайной ложки молотой корицы в бисквитное тесто, или размешайте немного имбирного сиропа со сливочным сыром, или натрите дополнительную цедру лайма, если хотите", - порекомендовал шеф-повар.

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Ингредиенты

200 г моркови;

100 г светло-коричневого сахара плюс две столовые ложки для посыпки;

100 г самоподъемной муки;

3 больших яйца;

1 лайм;

100 г белого шоколада;

3 шарика имбиря в сиропе;

180 г легкого сливочного сыра.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию. Неглубокий противень размером 25х35 см смажьте небольшим количеством масла и застелите его пергаментной бумагой.

2. Морковь помойте, порежьте и измельчите ее в кухонном комбайне. Добавьте сахар, муку, яйца, цедру лайма и три столовые ложки оливкового масла.

3. Перемешивайте около минуты, пока смесь не станет однородной. Равномерно вылейте тесто в подготовленный противень и выпекайте 12 минут на средней решетке духовки.

4. Пока пирог выпекается, на ровной поверхности расстелите чистое кухонное полотенце и посыпьте его дополнительным сахаром. Как только пирог достанете из духовки - быстро переверните его на кухонное полотенце бумагой вверх.

5. Аккуратно снимите пергаментную бумагу. Используя кухонное полотенце, сверните бисквит рулетом. Сворачивать нужно, пока бисквит еще горячий, чтобы он сохранил свою форму.

6. Половину шоколада поломайте в миску и растопите в микроволновке. Мелко нарежьте имбирь и добавьте его в растопленный шоколад вместе с соком лайма и сливочным сыром.

7. Когда бисквит полностью остынет, осторожно разверните его и равномерно распределите начинку по всей поверхности. Снова сверните снова сверните.

8. Положите пирог на сервировочную тарелку, смажьте его имбирным сиропом и потрите сверху оставшийся шоколад.

Ранее УНИАН публиковал рецепт вкусного шоколадного пирога от шеф-повара Джона. Этот десерт очень сдобный, вероятно, для некоторых даже слишком, но большинство любителей шоколада будут от него в восторге, считает автор.

Все, что для него нужно, - это полусладкий шоколад, сливочное масло, яйца, сахар, мука, по щепотке кайенского перца и соли.

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