Рассказываем, что лучше - сельдь, Матиас или ничего из этого.

Многие украинцы, которые употребляют сельдь, замечали в рыбных магазинах такой вид селедки, как Матиас. Спросить, в чем разница, удается не всем, поэтому УНИАН выяснил подробности и готов поделиться.

Что такое Матиас - селедка или нет

Матиас - это вид засола обычной селедки. Как правило, производители используют это слово, чтобы сельдь стала привлекательнее для покупателей ввиду необычного названия. На самом деле, то, чем отличается Матиас от селедки, может иметь несколько понятий:

период года вылова сельди;

ручной способ посола (без механических устройств);

вид селедки - только молодая;

время посола рыбы - максимум 40 часов в бочке;

особая технология посола.

То есть, получается, что Матиас - селедка такая же, как и всегда, просто выловленная в другое время, засоленная другим способом или та, возраст которой меньше в сравнении с ее "сестрами" на прилавке.

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Чем отличается сельдь от Матиаса и что лучше брать

Как мы уже определили, сельдь Матиас засаливается голландским способом - это методика, при которой мясо остается нежным и не становится пересоленным. Связан такой подход с тем, что голландцы издавна продавали рыбу прямо с борта судна, на котором ходили, поэтому засаливали ее прямо перед покупателями. На это уходило немного времени, так что селедка не успевала напитаться солью, поэтому оставалась буквально тающей во рту.

Если производитель сейчас использует такую технологию (конечно, уже в промышленных масштабах), то это значит, что селедку засаливают сразу как только поймали, сильно не прессуют, не используют много соли и не оставляют на холоде надолго. Так что, если вы хотите получить селедку более нежную и мягкую, а также не такую соленую, как обычный товар, смело покупайте именно Матиас - не пожалеете.

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