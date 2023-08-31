Он подготовил на 14-часовой перелет любимое кино и снеки в ожидании посиделок вместе с женой. Но ситуация пошла не по плану.

Мужчина промучился 14 часов в самолете и прошел "9 кругов ада" Данте из-за "сумасшедших" родителей, которые испортили ему совместный с женой авиаперелет. Ранее бортпроводница раскрыла, чем так опасны места у прохода в самолете.

Так, речь идет о долгожданном путешествии, для которого пара заготовила любимый фильм и снеки, рассчитывая, что разделит это время бок о бок друг с другом. Долгожданные планы испортили родители другого ребенка, которые попросили мужчину уступить место из-за чрезмерного волнения за здорового 16-летнего девушку подростка, пишет The Mirror.

Историей ужасного перелета "пострадавший" поделился на форуме Reddit. По его словам, в то время происходили забастовки в авиакомпаниях, поэтому сначала он любезно согласился на это предложение, ведь думал, что речь идет о малолетнем ребенке.

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"Приходят двое родителей, один сидит рядом со мной, другой - на соседнем сиденье у прохода. Они ведут себя неадекватно и умоляют меня уступить место, чтобы их дочь могла сесть рядом с ними. Я думаю, что при других обстоятельствах, я бы стоял на своем, но эти люди явно были в панике. В то время проходили протесты авиакомпаний, поэтому я подумал, что они попали в плохую ситуацию с маленькой девочкой", - указал он.

На пути к своему "новому" месту мужчина обнаружил, что возле его жены будет сидеть на малыш, а 16-летняя девушка, на голову выше его возлюбленной. Он отметил, что она без особых хлопот играла на телефоне, тогда как ее родители устроили настоящий гвалт, чтобы посидеть рядом с ней.

"Она была буквально выше моей жены... В типичной подростковой манере она, казалось, даже не обратила внимания на все эти события", - рассказал он.

Оставшееся время полета мужчина провел в настоящем кошмаре, ведь не мог отпустить ситуацию и был в ярости. Вдобавок, он еще и был вынужден сидеть рядом с капризным малышом.

"Меня пересадили на место рядом с ребенком, который весь полет брыкался и кричал, тогда как тот подросток постоянно использовала плечо моей жены как подушку. Это был очень долгий 14-часовой полет", - резюмировал он.

Пассажиры аплодировали, когда женщину арестовали в самолете

Напомним, ранее пассажиры рейса Малага-Манчестер компании Ryanair стали свидетелями неприятной ситуации: пара (41-летняя женщина и 35-летний) мужчина начала приставать к стюардессе в состоянии алкогольного опьянения.

Ситуация была настолько отвратительной, что весь борт аплодировал, когда их арестовали после приземления. Что именно дебоширы вытворяли на борту - читай здесь.

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