Пользователи Facebook заценили спортивный костюм, в котором был задержан экс-судья.

В cети высмеяли задержание Николая Чауса – бывшего судьи Днепровского районного суда Киева, в больнице "Феофания".

Ряд пользователей в Facebook обратили внимание на внешний вид экс-судьи – Чаус был в спортивном костюме, а не в трусах, как на предыдущем фото, сделанном в Винницкой области.

"Чаус в штанах – будет похолодание", – написал Serhii Korennov.

Еще один пользователь отметил, что у задержанного костюм на вырост.

В соцсети допустили, что бывший судья снова может исчезнуть и появиться где-то без трусов.

Некоторые юзеры провели параллели между задержанием Чауса и "приключениями" бывшего главы фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняли в злоупотреблении властью.

Напомним, в начале марта 2017 года Насирова из зала суда забирали в скорую якобы из-за повышенного давления, а потом на каталке завезли обратно, укрытого клетчатым одеялом.

"Сериал Клетчатое одеяло завершился. Начат показ сериала "Трусы Чауса", – подилился мнением Елена Андрусевич.

Ранее – вечером 3 августа, в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что Николай Чаус была задержан в "Феофании". В НАБУ также опубликовали снимок, на котором Чаус запечатлен в спортивном костюме.

До этого – 31 июля, в Службе безопасности Украины заявляли, что в Винницкой области в один из поселковых советов пришел мужчина, который назвал себя Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

В СБУ сообщали, что бывший судья поделился со следователями сведениями, которые касались его похищения. В спецслужбе добавили, что в связи с этим Чаус был взят под защиту.

По сведениям СМИ, Чаус был задержан полицейскими в одном из сел Виннитчины после звонка местного жителя. Экс-судья якобы рассказал правоохранителям, что его похитили неизвестные. В сети также появилось фото Чауса в трусах.

Журналист Юрий Бутусов утверждал, сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении". НАБУ настаивало, чтобы бывшего судью передали именно этому ведомству, поскольку его обвиняют в коррупции.

Дело Николая Чауса – что нужно знать:

В начале августа 2016 года в НАБУ выяснили, что Николай Чаус, который еще занимал пост судьи, получил $150 тысяч взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Судья хранил деньги в стеклянной банке.

В сентябре 2016-го Верховная Рада разрешила правоохранителям задержать и арестовать Чауса, однако подозреваемый успел сбежать в Молдову. Потом Украина попросила экстрадировать Чауса, и он был задержан.

В конце ноября 2017 года Чаус лишился поста судьи Днепровского райсуда Киева. В мае 2021 года появилась информация, что Чауса похитили в Молдове. Позже в сети появилось видео, на котором экс-судья сказал, что не был похищен, и заявил, что хочет вернуться в Украину.

Члены семьи Чауса и его адвокат полагают, что бывший судья мог сделать заявления под давлением.

Автор: Екатерина Присяжнюк