Многие пассажиры делают эту катастрофическую ошибку.

Некоторые пассажиры самолетов полагают, что кнопка вызова предназначена для того, чтобы бортпроводники могли удовлетворить все их потребности, но на самом деле это не так.

Пользователь TikTok Натали, известная в социальной сети как yogimagee, рассказала, что некоторые пассажиры нажимают кнопку, когда им скучно.

"Люди жмут на кнопку вызова, как только мы поднимаемся в воздух, а я подхожу и говорю: "Да, могу я вам помочь?", и одна женщина сказала мне, что ее дочери было скучно, когда мы взлетели", - поделилась девушка.

Тем временем другие пассажиры нажимают кнопку в неподходящее время во время полета.

"Это сводит стюардесс с ума, когда вы нажимаете светящуюся кнопку вызова стюардессы, если мы находимся на взлетной полосе, набираем высоту или снижаемся. Причина в том, что это огромная проблема для нашей безопасности, и мы можем получить травму, и вы также", - рассказала бывшая стюардесса Кэт Камалани в TikTok.

Кнопку вызова стоит использовать только тогда, когда есть реальная необходимость, иначе вы можете столкнуться с плохим сервисом.

Ранее УНИАН писал, что мужчина промучился 14 часов в самолете и прошел "9 кругов ада" Данте из-за "сумасшедших" родителей, которые испортили ему совместный с женой авиаперелет.

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