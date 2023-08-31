Некоторые пассажиры самолетов полагают, что кнопка вызова предназначена для того, чтобы бортпроводники могли удовлетворить все их потребности, но на самом деле это не так.
Пользователь TikTok Натали, известная в социальной сети как yogimagee, рассказала, что некоторые пассажиры нажимают кнопку, когда им скучно.
"Люди жмут на кнопку вызова, как только мы поднимаемся в воздух, а я подхожу и говорю: "Да, могу я вам помочь?", и одна женщина сказала мне, что ее дочери было скучно, когда мы взлетели", - поделилась девушка.
Тем временем другие пассажиры нажимают кнопку в неподходящее время во время полета.
"Это сводит стюардесс с ума, когда вы нажимаете светящуюся кнопку вызова стюардессы, если мы находимся на взлетной полосе, набираем высоту или снижаемся. Причина в том, что это огромная проблема для нашей безопасности, и мы можем получить травму, и вы также", - рассказала бывшая стюардесса Кэт Камалани в TikTok.
Кнопку вызова стоит использовать только тогда, когда есть реальная необходимость, иначе вы можете столкнуться с плохим сервисом.
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