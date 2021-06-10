Фермер не майнит биткоины, потому что для этого нужно значительно больше электричества.

Житель графства Денбишир в Великобритании Филип Хьюз решил использовать энергию из коровьего навоза для майнинга криптовалюты.

Об этом пишет служба BBC.

Сообщается, что британец установил на своей ферме анаэробные дигестеры (шестицилиндровые двигатели, которые работают со скоростью 500 оборотов в минуту). В них, при отсутствии кислорода, бактерии расщепляют навоз и производят метан. Этот газ горит и производит электричество. Отходы от такой электростанции обычно идут на удобрение.

Читайте такжеНа Львовской железной дороге майнили криптовалюту (фото)На питание фермы и автопарка фермер Филип Хьюз использует две трети энергии из навоза, а вот оставшуюся треть – на майнинг криптовалюты Ethereum.

Британец не майнит биткоины, потому что для этого нужно значительно больше электричества.

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Автор: Катерина Шварц