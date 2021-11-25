Горожане и туристы фотографируют авто как достопримечательность.

Во Львове 30-летний блогер обшил коврами свой автомобиль "Жигули".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что ковры для необычного "тюнинга" парень собирал в селе у деда и его соседей.

"Все для того, чтобы поднять настроение прохожим и водителям. Он уже стал легендой Львова, его фотографируют и местные, и туристы, и даже напрашиваются на экскурсию на этой машине", – говорится в сюжете.

Читайте такжеСкандальный блогер залил машину матери монтажной пеной – очевидцыПо словам парня, автомобиль он купил за 400 долларов, а вот тюнинг – бесплатный.

Паркует свой необычный автомобиль блогер тоже только на ковре. Кроме того, на багажнике вмонтирована скамейка-спойлер.

Ранее сообщалось, как британский блогер собрал машину Джеймса Бонда с огнеметом и в "камуфляже".

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Автор: Катерина Шварц