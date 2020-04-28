Жителей Бельгии призвали есть в два раза больше чипсов из-за карантина

Если картофель не будет продан, то производителям придется его утилизировать.

Профсоюз производителей картофеля в Бельгии призвал жителей страны есть больше картофеля и чипсов, так как на складах из-за пандемии коронавируса и закрытых границ скопилось около 750 тысяч тонн экспортного картофеля.

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«Давайте все будем есть чипсы два раза в неделю, а не один раз», – призвал представитель профсоюза.

Отмечается, что если картофель не будет продан, то производителям придется его утилизировать.

Известно, что с середины марта в Бельгии закрылись рестораны и многие другие рынки для производителей картофеля. Вместе с этим упал спрос на картофель фри, который бельгийцы предпочитают есть вне дома.

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