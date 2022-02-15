На слушаниях по его делу было сказано, что он, находясь в отпусках в период с февраля 2019 по июль 2020 года, три раза употреблял наркотики.

Командора полиции Лондона Джулиана Беннета обвинили в том, что он во время отпуска во Франции употреблял марихуану, ЛСД и галюциногенные грибы.

Командор - пятый по старшинству чин полицейского управления Лондона. Главное же в этом обвинении то, что ранее Беннет был одним из авторов сратегии полицейских сил по борьбе с наркотиками, сообщает Би-би-си.

На слушаниях по его делу, начавшихся 14 февраля, было сказано, что он, находясь в отпусках в период с февраля 2019 по июль 2020 года, три раза употреблял наркотики.

Ему также вменяют в вину, что в июле 2020 года он отказался сдать анализ на наличие наркотических веществ, после того, как ему было сказано, что есть веские основания подозревать его в употреблении каннабиса.

В то время он, согласно материалам дела, утверждал, что принимал каннабидиол в медицинских целях. В обвинении говорится, что "он знал, что это - неправда".

Также на слушаниях была представлена фотография, отправленная по мессендежру WhatsApp, на которой видно, что на столе лежит марихуана.

Председатель на слушаниях, Джеймс Тамбридж принял решение дать адвокатам Беннета дополнительное время на ознакомление с материалами обвинения.

Они заявили, что процесс не будет справедливым, потому что они не получили все сообщения на WhatsApp, электронные письма и SMS-сообщения из материалов обвинения, которые им необходимы для выстраивания защиты.

Защитник Беннета сказал, что свидетель, как ему показалось, специально отбирал "лакомые кусочки", то есть не все сообщения, а только те, которые укладывались в канву обвинения.

Однако адвокат Марк Лей-Морган, представляющий полицию, заявил, что они раскрыли все соответствующие материалы.

Командор Беннет был отстранен от должности с сохранением зарплаты с июля 2021 года до окончания расследования, проведенного Управлением профессиональных стандартов столичной полиции.

В официальном заявлении полиции говорится, что если эти обвинения будут доказаны, то это будет считаться очень серьезным нарушением со стороны Беннета.

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