В США раскупили плюшевые игрушки в форме вируса Эбола

Компания Giant Microbes, которая изготавливает плюшевые копии опасных микробов, заявила о том, что запасы игрушек в форме вируса Эбола в США полностью распроданы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

В описании к игрушке на сайте производителя вирус Эбола назван «тираннозавром среди микробов». Компания позиционирует свой продукт как забавный подарок.

Производитель утверждает, что игрушка способствует повышению осведомленности, поскольку к ней прилагается инструкция с описанием того, что происходит с человеком, заразившимся вирусом.

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Плюшевого коричневого червяка приобретают не только рядовые американцы, но и крупные фармкомпании, а также Всемирная организация здравоохранения и Красный крест.

Цена маленького плюшевого вируса Эбола — 10 долларов, большую игрушку можно купить за 30 долларов.

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Вспышка вируса Эбола была зафиксирована в Гвинее в феврале 2014 года. Затем болезнь распространилась на Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию, Демократическую Республику Конго и Сенегал. Отдельные случаи заражения лихорадкой зафиксированы в США и Европе. По данным ВОЗ, всего вирусной болезнью заразились около 8,5 тысячи человек, а умерли от нее — более 4,5 тысяч.