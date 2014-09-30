Британское кафе включило в меню самый калорийный завтрак в мире

Владельцы кафе Bear Grill в Северной Англии ввели в меню завтрак энергетической ценностью в восемь тысяч килокалорий. Желающих попробовать блюдо посетителей обязали подписывать отказ от любых претензий к заведению из-за возможных проблем с самочувствием, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Grub Street

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Блюдо, получившее название Hibernator («Вводящий в спячку»), представляет собой огромную порцию традиционного английского завтрака. Заказавший получит: яичницу из четырех яиц, восемь ломтиков бекона, восемь сосисок, восемь хашбраунов (картофельные котлетки), омлет с сыром из четырех яиц, четыре вафли, четыре поджаренных хлебца, четыре ломтя черного пудинга (кровяная колбаса). Также в завтрак входят бобы, помидоры, грибы, картофель фри. Запить трапезу можно литровым молочным коктейлем.

Как рассказал владелец заведения Марк Уайндер (Mark Winder), 20 посетителей уже успели попробовать фирменный завтрак, но никто не смог осилить его. Англичанин выразил сомнение, что кто-то окажется в состоянии доесть Hibernator до конца.

Цена гигантского завтрака составила 19,95 фунта (32 доллара). В кафе также разработали «мини-версию» Hibernator для детей, ее калорийность и стоимость не уточняется.

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Английский завтрак традиционно состоит из семи видов жареных продуктов: сосисок или сарделек, яичницы-глазуньи, бекона, бобов в томатном соусе, грибов шампиньонов, помидоров и ломтиков хлеба. Калорийность национальной утренней еды объясняется историческими аспектами. Завтрак готовили в семьях британских рабочих, не имевших возможности подкрепиться в течение дня, питательности блюда должно было хватать до восьми часов вечера.