Британское кафе включило в меню самый калорийный завтрак в мире

13:56, 30 сентября 2014
Курьёзы
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20 посетителей уже успели попробовать фирменный завтрак, но никто не смог осилить его. 

Фото: BearGrillsCafe / facebook.com

Владельцы кафе Bear Grill в Северной Англии ввели в меню завтрак энергетической ценностью в восемь тысяч килокалорий. Желающих попробовать блюдо посетителей обязали подписывать отказ от любых претензий к заведению из-за возможных проблем с самочувствием, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Grub Street

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Блюдо, получившее название Hibernator («Вводящий в спячку»), представляет собой огромную порцию традиционного английского завтрака. Заказавший получит: яичницу из четырех яиц, восемь ломтиков бекона, восемь сосисок, восемь хашбраунов (картофельные котлетки), омлет с сыром из четырех яиц, четыре вафли, четыре поджаренных хлебца, четыре ломтя черного пудинга (кровяная колбаса). Также в завтрак входят бобы, помидоры, грибы, картофель фри. Запить трапезу можно литровым молочным коктейлем.

Фото: BearGrillsCafe / facebook.com

Как рассказал владелец заведения Марк Уайндер (Mark Winder), 20 посетителей уже успели попробовать фирменный завтрак, но никто не смог осилить его. Англичанин выразил сомнение, что кто-то окажется в состоянии доесть Hibernator до конца.

Цена гигантского завтрака составила 19,95 фунта (32 доллара). В кафе также разработали «мини-версию» Hibernator для детей, ее калорийность и стоимость не уточняется.

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Английский завтрак традиционно состоит из семи видов жареных продуктов: сосисок или сарделек, яичницы-глазуньи, бекона, бобов в томатном соусе, грибов шампиньонов, помидоров и ломтиков хлеба. Калорийность национальной утренней еды объясняется историческими аспектами. Завтрак готовили в семьях британских рабочих, не имевших возможности подкрепиться в течение дня, питательности блюда должно было хватать до восьми часов вечера.

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