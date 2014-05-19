Спина англичанина превратилась в "батальную" картину о высадке войск в Нормандии

Такую татуировку 27-летний энтузиаст решил сделать в честь 70-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии, открывшей Западный фронт Второй мировой войны, сообщает The Daily Mail. На его спине изображены танки, солдаты, истребители и аэростат, сообщает Lenta.ru.

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На создание этого шедевра нательной живописи ушел почти год и около 2700 долларов. «Моя семья очень воодушевилась моей татуировкой — мы действительно очень интересуемся историей Второй мировой войны», — рассказал он.

На своей странице в Facebook он выложил часть материала The Sun с фотографией собственной спины, при этом на снимке графические редакторы газеты кратко представили основные сведения об операции. Публикация сопровождается благодарностью Бену Бостону (Ben Boston), автору масштабной татуировки.

Высадка десанта союзников в Нормандии (Франция) началась 6 июня 1944 года, в так называемый «день Д». В результате Нормандской операции, которая в общей сложности продолжалась более двух месяцев, союзники закрепились на европейском континенте, освободили Париж и начали продвижение к германской границе.

Нормандская операция по сей день остается самой крупной десантной операцией в истории: в общей сложности в ней приняли участие более трех миллионов человек.