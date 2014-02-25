Во Франции виноделу грозит тюремный срок за отказ от применения пестицидов

Потомственный французский винодел из Бургундии Эммануэль Гибло предстал перед судом за отказ применять пестициды на своих плантациях вопреки распоряжению министерства сельского хозяйства Франции. Желание выращивать виноград знаменитых сортов без химических добавок может стоить Гибло свободы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Le Mond.

Местные экологи, требующие бережного отношения к природе, уже выступили в поддержку сторонника натурального производства. В то же время другая группа виноделов, исходя из коммерческих интересов и рассчитывая на дополнительную прибыль от использования ядохимикатов в борьбе с насекомыми, осудила попытки вступиться за Гибло.

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Независимые эксперты пока занимают выжидательную позицию в конфликте. С одной стороны, по их мнению, преследование Гибло можно признать справедливым, поскольку министерская директива действует на территории Бургундии уже не первый год. Она направлена на борьбу с насекомыми, которые заражают виноградные листья, что может вызвать эпидемию на плантациях и даже стать причиной ротавирусных заболеваний у человека.

Инфекция впервые была обнаружена в 1949 году во французской области Арманьяк, затем распространилась на другие области.

Летом 2013 года Гибло получил предписание суда о выплате штрафа в размере €30 тыс. и отбывании полугодового тюремного заключения, однако на защиту француза встали экологи, что позволило ему тогда избежать наказания.