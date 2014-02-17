Сеть шведских фитнес-клубов запретила посетителям фотографировать себя в раздевалках

Kомпания Friskis&Svettis, владеющая сетью фитнес-центров в шведской столице, приняла решение не разрешать посетителям делать "селфи" - снимать самих себя на мобильные телефоны или фотоаппараты - в комнатах для переодевания. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Причина - возможность появления на заднем плане других посетителей, которые вовсе не желают быть запечатленными в такой ситуации.

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"Человек может быть раздет или одет только наполовину. Иными словами, в раздевалке он более уязвим, нежели в тренировочном зале", - пояснила решение руководства пресс-секретарь компании Лотта Тёрнберг в интервью Шведскому радио. Хотя, по ее словам, и там далеко не все желают предстать на чужой фотографии.