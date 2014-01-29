Папа Римский благословил попугая

Как пишет Лента.ру, понтифик проезжал мимо собравшихся людей на своем «папамобиле» и сначала не удостоил птицу вниманием. Однако затем он вернулся к попугаю и на несколько секунд посадил его к себе на палец. Как рассказал хозяин Аморе, Франческо Ломбарди, попугай обратился к Франциску и назвал его «папой».

Когда Аморе вернулся к хозяину после знакомства с главой римско-католической церкви, некоторые из собравшихся на площади верующих решили пообщаться с благословенным попугаем. Собравшиеся приветствовали птицу.

Несколько дней назад во время воскресной молитвы в Апостольском дворце на площади Святого Петра произошел инцидент, связанный с птицами и папой Римским. Понтифик выпустил двух голубей мира, но на тех буквально через мгновение напали чайки и вороны. Удалось ли голубям отбиться, неизвестно, так как пернатые покинули площадь.

На следующий день после этого происшествия защитники животных попросили папу прекратить выпускать птиц с балкона. Они подчеркнули, что у одомашненных голубей практически нет шансов выжить в дикой природе, поскольку они к этому не подготовлены.