СМИ Швейцарии увидели в рекламе Сбербанка России отсылку к нацистской песне

К такому выводу пришли местные журналисты, пишет швейцарская газета 20 Minuten, сообщает Лента.ру.

Делегация крупнейшего российского банка примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 22 по 25 января. В преддверии этого события Сбербанк разместил в городе плакат со слоганом «Sochi today. The world tomorrow» («Сегодня Сочи. Завтра весь мир»).

Как указывается в публикации 20 Minuten, надпись на плакате очень похожа на строку из песни Ханса Бауманна (Hans Baumann), ставшей гимном гитлерюгенда. Имеется в виду строчка «Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt» («Сегодня нам принадлежит вся Германия, а завтра весь мир»).

Швейцарская газета привела в своей публикации вариант строки из песни со словом «gehört» («принадлежит»). Однако в немецких песенниках встречаютсяи другие варианты: с «erhört» («слышит») или с «da hört» (также «слышит»).

В Сбербанке, как пишет Delfi, пояснили, что лозунг не связан с текстом Бауманна. Надпись на плакате должна продемонстрировать большую картину мира, а также напомнить о Сочи и зимней Олимпиаде, которая состоится в городе с 7 по 23 февраля этого года.