Джорджа Буша назвали «мужчиной года»

Американцы назвали президента страны Джорджа Буша "мужчиной года", а сенатора-демократа Хиллари Клинтон - "женщиной года". Об этом сообщила социологическая компания Gallup по итогам ежегодного опроса.

Представители противоположных политических лагерей, Буш и Клинтон, делят почетное первое место в рейтинге Gallup шестой год подряд, передает Би-би-си.

Впрочем, за семь лет президентства Буша, в 2007 он набрал наименьшее количество голосов. В своих симпатиях к нему признались лишь 10% респондентов. Вторым по популярности в США мужчиной стал бывший президент страны Билл Клинтон, набравший 8%. Следом за ним идут нобелевский лауреат и бывший вице-президент Ал Гор (6%) и сенатор от Иллинойса и кандидат в президенты Барак Обама (5%).

Как отмечает Ассошиэйтед пресс, с 1981 года в США титул "мужчины года" всегда получал действующий президент.

В номинации "женщина года" 18% респондентов отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. За ней с небольшим отрывом следует телеведущая Опра Уинфри (16%).

На третьем месте оказалась госсекретарь США Кондолиза Райс (5%). Четвертое место делят актриса Анжелина Джоли и первая леди США Лора Буш (по 3%).

В проведенном в декабре опросе приняло участие 1011 респондентов. При этом социологи не предлагали им вариантов ответа, а задавали открытый вопрос, то есть люди могли назвать любое имя.

В результате в составленном Gallup рейтинге оказались имена политиков, актеров, а также друзей и родственников респондентов.

Кроме того, вот уже 41 раз подряд в десятке оказывается королева Великобритании Елизавета II.