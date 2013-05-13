Американские кафе отказываются обслуживать посетителей в Google-очках

Владельцы кафе в США запрещают посетителям использовать очки дополнительной реальности компании Google, опасаясь, что таким образом могут быть нарушены права их клиентов на частную жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Первая ограниченная партия очков дополнительной реальности поступила в продажу в апреле этого года. В широкую продажу устройство поступит в конце 2013 года. При помощи очков Google их обладатели могут снимать видео, пользоваться переводчиком, отправлять сообщения и осуществлять видео-конференции. Очки оснащены устройствами Bluetooth и Wi-Fi, позволяющими передавать файлы с помощью смартфонов.

Владельцы кафе опасаются, что посетители в очках Google смогут незаметно для других фотографировать и записывать на видео других посетителей без их разрешения.

Ранее ношение очков Google было запрещено в американских кинотеатрах, казино и стрип-клубах, владельцы которых опасались, что посетители в таких очках будут записывать видео. Предполагают, что решение о запрете очков в скором времени могут принять американские банки и дирекции парков.