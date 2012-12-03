Ученые создали универсальную теорию появления спутников у планет

Спутники формируются из вещества газопылевого диска, вращающегося вокруг планеты в "юности"; их количество и размеры зависят от того, насколько быстро диски расширялись, выходя из-под действия силы планетарной гравитации, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Считается, что спутники газообразных планет-гигантов формируются из газопылевого околопланетного диска, как только при его расширении вещество попадает за границы предела Роша (условной сферы вокруг планеты, внутри которой невозможно образование единого тела, и мелкие частицы на орбите подвержены только гравитационным силам самой планеты). При этом остается неясным, как у некоторых планет, например Юпитера, могли образоваться несколько спутников, "внешние" из которых вращаются на орбитах, лежащих далеко за пределом Роша.

Как передает РИА Новости, авторы статьи утверждают, что расширение околопланетных дисков могло происходить дискретно, а размер очередного спутника определялся количеством выброшенного за предел Роша вещества. При этом "старые" спутники постепенно отдалялись от планеты, давая место новым.

Помимо этого, ученые пришли к выводу, что механизм образования спутников из околопланетного диска универсален и подходит не только для газообразных планет-гигантов, но и для планет земного типа. По мнению авторов, каждая планета Солнечной системы на ранних этапах развития имела вокруг себя газопылевой диск, сходный с кольцами Сатурна. При этом количество образовавшихся спутников зависело от скорости расширения диска, определяющейся силой гравитационного воздействия планеты и массой вещества самого диска.

Согласно современным представлениям, существует три механизма образования спутников: из околопланетного газопылевого диска, в результате захвата гравитационной силой планеты пролетающего мимо небесного тела, или из осколков, попавших на орбиту планеты после ее столкновения с небесным телом.