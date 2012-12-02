Письмо Наполеона о планах взорвать Кремль ушло с молотка

Как передает РИА Новости, торги, организованные аукционным домом Osenat, проходят в воскресенье в Фонтенбло.

Изначально письмо Наполеона, ранее хранившееся в частной коллекции, было оценено экспертами в 10-15 тысяч евро, однако итоговая стоимость лота значительно превзошла эстимейт.

По словам экспертов, послания французского императора из России представляют особую ценность, потому что достаточно редкие - многие из них, зачастую перехваченные русскими, были утрачены для истории.

«Я взорву Кремль 22-го в три часа утра», - говорит Наполеон в письме, датированном 20 октября 1812 года. Послание составлено из цифр и подписано «Nap» рукой императора. Этим письмом Наполеон информировал о своих планах министра иностранных дел Франции Юг-Бернара Маре.

Выполнение приказа поручалось маршалу Эдуару Мортье, который был назначен военным губернатором Москвы после того, как войска Наполеона заняли российскую столицу. Покидая Москву, французский император приказал поднять на воздух исторические здания в Кремле: мощными взрывами были разрушены Арсенальная, Водовзводная и частично Никольская башни, серьезно пострадали прилегающие к ним стены Кремля, Арсенал и Грановитая палата.

В своем письме Наполеон также просит своего министра, расквартированного в Вильне (Вильнюс), обеспечить запасы продовольствия и верховых для армии.

«Моя кавалерия выведена из строя, гибнет много лошадей», - говорится в письме Бонапарта.