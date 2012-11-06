Духи Chanel №5 могут запретить в Европе

Несколько известных французских духов, в частности Chanel №5 от Chanel, Miss Dior от Dior, Shalimar от Guerlain и Angel от Thierry Mugler, могут оказаться под угрозой запрета в Европе из-за содержащихся в них аллергенов.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Times.

Чуть ранее Совещательный комитет Евросоюза внес три вида древесного мха, содержащихся в этих ароматах, в список веществ, вызывающих аллергию.

«Это станет концом для прекрасных духов, если мы не сможем использовать эти ингредиенты», – заявила представитель Chanel Франсуаза Монтерей.

«Chanel №5 никогда не приносил вреда никому. Это смерть для духов, если так будет продолжаться. Чем больше использовать натуральные ингредиенты, тем выше риск аллергической реакции. Лимон, жасмин, бергамот также вызывают аллергию», – заявила Сильви Жорде, президент Общества французских парфюмеров.

Еврокомиссия начала консультации с производителями парфюмерии и заявила, что будет оказывать поддержку брендам, которые зарабатывают почти по 2 млрд евро в год в одной только Франции.