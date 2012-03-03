В Херсоне россияне будут голосовать в кукольном театре

Россияне, находящиеся в Херсоне и Херсонской области, смогут принять участие в назначенных на 4 марта выборах президента Российской Федерации.

Как сообщает Генеральное консульство РФ Одессе, проголосовать на выборах приглашаются граждане Российской Федерации, проживающие или пребывающие в консульском округе (Одесская, Николаевская, Херсонская и Кировоградская области).

В сообщении отмечается, что в день выборов - 4 марта 2012 года - голосование будет проходить в Херсоне в помещении областного театра кукол (ул. 40-летия Октября, 8) с 10:00 до 15:00.

Желающим проголосовать будет необходимо предъявить документы, удостоверяющие российское гражданство.