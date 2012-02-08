Укрзализныця сняла ограничения на подачу зерновозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи с нормализацией ситуации со специальным подвижным составом сняла ограничения на выезд зерновозов, перевозящих жмых и шрот за пределы Украины.

«Такое решение было принято в начале текущей недели в связи с нормализацией ситуации со специальным подвижным составом и учитывая возможные убытки отечественных маслоэкстракционных предприятий», - говорится в сообщении ведомства, переданном УНИАН.

В то же время "Укрзализныця" призывает грузовладельцев заранее планировать перевозки, предоставлять планы железным дорогам и не задерживать подвижной состав под грузовыми операциями сверх нормы.

Напомним, что с начала февраля 2012 года "Укрзализныця" ограничила подачу зерновозов для перевозки других видов сельскохозяйственной продукции, в частности жмыха и шрота, за пределы Украины, сосредоточив зерновозы для осуществления перевозок урожая 2011 года внутри страны.

В связи с этим маслоэкстракционные предприятия Украины 2 февраля заявили об угрозе остановки из-за отсутствия вагонов для отгрузки шрота и жмыха.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов "Укрзализныци" составляет 11,579 тыс. единиц и перевозит зерновые грузы и другую продукцию.