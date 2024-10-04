Почетный профессор педагогики Энтони Фредерикс 40 лет наблюдал за творческими людьми, чтобы определить несколько привычек, которыми они не забывают пользоваться каждый день.

Никогда никому не понять, что же происходит в голове у другого человека. Особенно сложной является эта задача по отношению к творческим личностям. Но доктор педагогических наук, почетный профессор педагогики в Йоркском колледже Пенсильвании Энтони Д. Фредерикс на протяжении 40 лет карьеры пытался понять поведение самых творческих людей и ему удалось выделить шесть главных привычек, которые их объединяют, пишет он для CNBC.

Он заявил, что многие из них были сформированы еще в детстве. По его словам, первая привычка — такие люди "всегда ищут возможности, а не абсолюты". Они не стоят на месте, всегда выходят из зоны комфорта и не боятся неудач, так как понимают, что это подарит им ценный опыт.

Фредерикс также заявляет, что творческие люди всегда являются "неисправимыми мечтателями":

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"С точки зрения творчества, дневные мечты - это хорошо. Это не то, что вы должны пытаться предотвратить, занимаясь интеллектуальными задачами. Если вы витаете в облаках, это возможность позволить вашим творческим способностям развиваться и процветать".

По словам эксперта, если чуть больше мечтать, можно получить "творческую пользу", так как это позволит разуму блуждать по воображаемым ландшафтам и расширять горизонты сознания.

Кроме того, он считает, что еще одной полезной привычкой творческих людей является то, что они "много времени проводят на свежем воздухе". Доктор педагогических наук подсказывает, что природа может сделать человека более любознательным и гибким мыслителем.

Это же утверждает когнитивный психолог Рут Энн Эчли. Она подчеркивает ценность природы как источника и ресурса для человеческого творчества:

"Природа - это место, где наш разум может отдохнуть, расслабиться и отпустить реакции угрозы. Поэтому у нас остаются ресурсы для творчества, воображения, решения проблем, которые позволяют нам работать более продуктивно".

4 привычкой творческих личностей Фредерикс называет то, что "они с удовольствием учатся новому".

"Высококреативные люди учатся всю жизнь в самых разных областях, часто в тех, которые имеют мало общего с их специальностью. Учитель, который берет уроки кулинарии. Сантехник, который отправляется в археологический тур по Греции. Стоматолог, который читает книги об истории Китая. Автор, который учится танцевать чечетку. Самые творческие люди понимают, что формальное образование - это лишь отправная точка", - заявляет он.

Эксперт добавляет, что помимо всего этого творческие люди "используют медитацию и осознанность", сделав их частью своей повседневной жизни, даже в течение 10 минут в день. Исследование Университета Эразма в Роттердаме продемонстрировало, что это может повысить ваши творческие способности.

И напоследок Фредерикс оставил привычку "оттачивать свое мастерство каждый день". Профессор заявляет, что ремесло творческих личностей — это не эпизодическое занятие, а дело всей их жизни.

"Когда вы делаете творчество регулярной привычкой, вы тренируете свой ум превращать небольшие проблемы в решения, будь то поиск нового маршрута на работу в обход пробок в час пик или эксперимент с новым рецептом", - отмечает он.

Чтобы быть конкурентоспособным, добавил эксперт, вам нужно постоянно бегать и быть активным в течение нескольких месяцев, а иногда и лет, до начала большого события. При ежедневных тренировках вы с большей вероятностью пересечете финишную черту. То же самое верно и для творчества, говорится в материале.

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