Эксперт по продуктивности Google поделилась секретами, как оптимизировать свое время.

Исполнительный советник Google по производительности Лаура Мэй Мартин дала советы, как не потерять баланс между работой и личной жизнью. Об этом сообщает CNBC.

По словам эксперта, вы не должны отдавать приоритет более чем трем вещам одновременно:

"Ваше время ограничено, поэтому выбор только трех пунктов, на которых нужно сосредоточиться, заставляет вас понять для себя, что вас действительно волнует".

Мартин советует каждые три месяца пересматривать ваши три ключевых приоритета в жизни, при этом выбор должен основываться на компромиссе.

"Например, если вы собираетесь поехать с семьёй через всю страну или взялись за новый большой проект на работе, сосредоточьтесь на этих аспектах своей жизни, отложив другие на второй план", - говорит эксперт.

Вот три техники, которые она предлагает, чтобы улучшить ваш рабочий процесс.

1. Обозначьте свой календарь

Важно определить свои приоритеты и оценить, отражают ли ваши действия эти намерения. Мартин распечатывает свои календари за последние три недели и берет маркер "Эй, ты сказал, что это твои три приоритета. Давайте проверим, ведь твой календарь не врет. На что ты тратил свое время?"

Это упражнение, по словам эксперта, сталкивает вас со случаями, когда вы, возможно, тратите слишком много времени на менее важные цели, и побуждает вас сформировать свой календарь в соответствии с вашими потребностями. Это дает вам больше уверенности сказать "нет" обязательствам, на которые у вас не хватает времени.

2. Выделите день, свободный от любых планов

Чтобы помочь людям создать распорядок дня, который позволяет реализовать их цели, Мартин предлагает такой гипотетический сценарий: "Если бы завтра у вас был целый день без каких-либо перерывов или обязательств, и вам нужно было бы выполнить эти три типа задач, как вы распределили бы их?"

Вы можете сразу подумать о времени суток, когда вы наиболее продуктивны, но "подход с запуском и повторением - бесспорно лучший способ" ответить на этот вопрос. Проведите неделю, выполняя определенные действия в определенное время, а затем на следующей неделе измените это, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас:

"Придерживаться, потому что это то, что вы всегда делали или то, что вы слышали, что люди делают, никогда не является способом найти сладкое место", - сказала она.

Мартин также рекомендует вести дневник, чтобы отмечать, когда вы чувствуете себя "в зоне". Со временем вы можете использовать свой дневник, чтобы наблюдать закономерности, которые выявляют условия, которые позволяют вам работать оптимально.

3. Откажитесь от подготовки

Когда вы медлите с задачей, это может быть потому, что вы выбрали неподходящее время для ее выполнения. Но также возможно, что у вас просто нет желания начать, говорит Мартин. И советует в таких случаях попробовать другое умственное упражнение: представьте, что у вас есть помощник, и спросите себя, что бы вы хотели, чтобы он вам сказал, чтобы вы могли начать:

"Наш мозг действительно любит подготовленную среду".

Например, на работе, чтобы начать создание презентации, вы можете начать с открытия файла и присвоения ему имени.

"Тогда, когда я сажусь за свой стол с уже открытой презентацией с полным именем, у меня гораздо больше шансов запустить ее в работу", - поделилась эксперт.

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