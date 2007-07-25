Ежики-любовники напугали жителей Бремена

Немецкие полицейские, вызванные обеспокоенными странными звуками жителями города Бремен, обнаружили в саду неподалеку пару ежиков, очень громко занимавшихся любовью.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь полиции Бремена Рональд Вальтер, вызов поступил поздно вечером накануне. Прибывшие на место полицейские в свете фонарей обнаружили на берегу пруда пару насекомоядных, которые издавали очень громкие звуки.

«Пара громко занималась продолжением своего рода, - рассказал Вальтер, тут же успокоив защитников животных. - Зеваки (полицейские) их совершенно не обеспокоили. На самом деле, ежики даже ускорились, так что полицейские тут же выключили свои фонари».

Брачный сезон ежей в Германии продолжается с апреля по сентябрь, и само размножение часто сопровождается громким пыхтением и фырчанием - как правило, самки, пытающийся спихнуть самца.

Газета.ру