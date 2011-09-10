В Хмельницком открыли музей истории прокуратуры области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, музей насчитывает почти тысячу интересных экспонатов: архивные документы, фотографии, криминалистическая техника и литература, прокурорская форма времен царской империи и советских времен, различные награды, отличия, личные вещи.

История прокуратуры на территории Хмельницкой области впервые упоминается в документах ХVІІІ века. Государственный архив содержит материалы о деятельности Подольского губернского прокурора, начиная с 1795 г.

Экспозиция музея начинается с исторических материалов о работе прокуратуры на территории Подольской губернии и охватывает все периоды становления и деятельности прокуратуры: дореволюционного, репрессий, Великой отечественной войны, послевоенной эпохи, современный.

Также в музее хранятся награды за спортивные победы.