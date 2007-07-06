На Гавайях поймали кальмароосьминога (фото)
15:49, 06 июля 2007Курьёзы
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"Зверь" прожил в неволе три дня
|Фото с сайта starbulletin.com
По мнению Ричарда Янга, профессора океанографии из Гавайского университета в Маноа, особь вероятно принадлежит к роду Mastigoteuthis отряда кальмаров. У животного, как отмечает издание, тело кальмара, голова осьминога, а также восемь, а не десять щупальцев.
В неволе "кальмароосьминог" прожил около трех дней. После смерти его поместили в морозильную камеру, а затем передали для анализа экспертам Гавайской лаборатории подводных исследований.
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