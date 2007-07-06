На Гавайях поймали кальмароосьминога (фото)

Сотрудники гавайского центра Natural Energy Laboratory, занимающегося исследованием океанской тепловой энергетики, обнаружили животное неизвестного вида, которое назвали "кальмароосьминогом" (octosquid), сообщает Honolulu Star Bulletin. Его засосало в трубу, из которой для нужд лаборатории поступает морская вода с глубины три тысячи футов (около 900 метров).

По мнению Ричарда Янга, профессора океанографии из Гавайского университета в Маноа, особь вероятно принадлежит к роду Mastigoteuthis отряда кальмаров. У животного, как отмечает издание, тело кальмара, голова осьминога, а также восемь, а не десять щупальцев.

В неволе "кальмароосьминог" прожил около трех дней. После смерти его поместили в морозильную камеру, а затем передали для анализа экспертам Гавайской лаборатории подводных исследований.

Лента.ру