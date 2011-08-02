В украинских поездах обещают Wi-Fi

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») готовится к введению услуги беспроводной связи в отечественных пассажирских поездах на базе технологии WiMAX.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сообщил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК в ролике, выложенном на YouTube.

По словам В.КОЗАКА, впервые беспроводная связь будет опробована на скоростном участке по маршруту Львов-Киев-Харьков-Донецк, который готовится к введению скоростного движения.

Как отметил гендиректор ведомства, работы по обеспечению участка связью технологии WiMAX уже ведутся. При этом «Укрзализныця» рассчитывает на использование WiMAX и для своих технологических нужд - беспроводной системы общения различных предприятий, входящих в состав «Укрзализныци». Сейчас «Укрзализныця» ищет партнеров среди коммуникационных компаний, готовых реализовать проект по обеспечению беспроводной связью пассажирских поездов на всех действующих в Украине направлениях.

«Сегодня мы рассматриваем те предложения, которые нам дают лучшие компании Украины и Европы. И, естественно, лучшее предложение будет воплощено в жизнь. Мы будем использовать WiMAX для передачи через Wi-Fi услуги Интернет-связи, телевидения, мобильной связи. Я хочу заверить наших пассажиров, в том, что эта работа будет выполнена вовремя и все качественные услуги, которых требует настоящее, все это будет внедрено на украинских железных дорогах», - отметил В.КОЗАК.

Как отмечается в сообщении, технологии семейства 802.16 позволяют экономически более эффективно (по сравнению с проводными технологиями) предоставлять доступ в сеть новым клиентам и расширять спектр услуг и охватывать новые труднодоступные территории. Кроме того, они более просты в использовании, чем традиционные проводные каналы.

«К Евро-2012 у нас ожидается более миллиона болельщиков. Они будут путешествовать между областными центрами и крупнейшими городами нашей страны. И будет очень приятно, находясь в поезде, общаться в Интернете со своими друзьями и делиться впечатлениями от того или иного матча», - сказал В.КОЗАК. Как напомнили в ведомстве, между городами, которые будут принимать матчи футбольного чемпионата Евро-2012 в следующем году будут запущены новые современные электропоезда для сообщения, закупленные у южнокорейского производителя Hyundai.

Справка УНИАН. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) стандарта IEEE 802.16 - стандарт беспроводной связи, обеспечивающий широкополосную связь на значительные расстояния со скоростью, соответствующей кабельному соединению.

WiMAX подходит для решения следующих задач: соединение точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими сегментами Интернета; обеспечение беспроводного широкополосного доступа как альтернативы выделенным линиям и DSL; предоставление высокоскоростных сервисов передачи данных (до 3Мб/с) и телекоммуникационных услуг; создание точек доступа, не привязанных к географическому положению. WiMAX позволяет осуществлять доступ в Интернет на высоких скоростях, с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi сети.