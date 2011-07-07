На Ивана Купала сплели венок длиной 300 метров

Во время празднования Ивана Купала в селе Процев Бориспольского района Киевской области был сплетен самый большой купальский венок - длиной 300 метров, и был установлен рекорд Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, всего в праздновании приняли участие более 5 тысяч человек.

Действо сопровождалось концертной программой лучших фольклорных коллективов области, эстрадных исполнителей, а также разнообразными обрядами, спортивно-игровыми мероприятиями, конкурсами и пр.

По словам главы Киевской облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, под чьим патронатом было организовано празднование, именно такие мероприятия способствуют сохранению и популяризации украинских национальных традиций, из таких моментов состоит и туристическая привлекательность региона.

Гуляния продолжались до поздней ночи и завершились праздничным фейерверком.