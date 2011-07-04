Тигрюле привезли «потертого жениха» из Франции

У белой тигрицы по кличке Тигрюля, которую лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО, передала частному ялтинскому зоопарку «Сказка» два года назад, появился жених - белый бенгальский тигр из Франции, которому 2,5 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор «Сказки» Олег ЗУБКОВ.

«В дороге он немного потерся о клетку, да и на таможне простояли больше пяти часов здесь, в Ялте, на жаре, пока бумажки заполняли. Самое главное, что тигр жив-здоров, а косметические раны очень быстро пройдут», - сказал О.ЗУБКОВ.

«Жених» уже находится в вольере с «невестой», но она от него пока прячется, однако директор зверинца надеется, что животные найдут общий язык.

«Первая пара белых тигров в Украине есть, значит, мы можем надеяться, что у белых тигров будет потомство», - сказал О.ЗУБКОВ.

Как сообщал УНИАН, О.ЗУБКОВ создал «Сказку» в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более тысячи животных и птиц, многие из них - редких видов.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса Ю.ТИМОШЕНКО подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовске во время ее руководства украинским правительством в августе 2009 года. Ю.ТИМОШЕНКО передала животное в ялтинский зоопарк.