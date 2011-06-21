Дочка Нафтогаза инвестирует 45 миллионов в здоровье своих кадров

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», повышает социальные стандарты ответственности бизнеса перед своим персоналом и намерена в 2011 году инвестировать 45 млн. грн. в оздоровление свыше 7,5 тыс. работников и их детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что залогом постоянного развития ДК «Укргазвыдобування» является мотивированность трудового коллектива.

Компания создает максимально комфортные условия для работы и отдыха своих работников. «Укргазвыдобування» ежегодно инвестирует в собственные рекреационные объекты. Компания также оздоравливает детей сирот, лишенных родительской заботы, инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей.

По состоянию на 17 июня компания уже инвестировала в организацию корпоративного отдыха свыше 11,5 млн. грн. В шести оздоровительных заведениях ДК «Укргазвыдобування», которые расположены в АР Крым, на Херсонщине, Львовщине и Харьковщине отдохнули почти 1100 работников и 920 детей.

«Компания как корпоративный гражданин несет ответственность перед коллективом и обществом. Это часть нашей философии управления бизнесом. Мы сознательно взяли на себя труд организовать отдых работников и оздоровление детей», - заявил директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране.