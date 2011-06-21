Дочка Нафтогаза инвестирует 45 миллионов в здоровье своих кадров

18:39, 21 июня 2011
Курьёзы
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Такая философия...

Крупнейшая в  Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней  компанией НАК «Нафтогаз Украины», повышает социальные стандарты ответственности  бизнеса перед своим персоналом и намерена в 2011 году инвестировать 45 млн. грн.  в оздоровление свыше 7,5 тыс. работников и их детей.

Об этом УНИАН сообщили в  пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что залогом  постоянного развития ДК «Укргазвыдобування» является мотивированность трудового  коллектива.

Компания создает максимально комфортные условия для работы и  отдыха своих работников. «Укргазвыдобування» ежегодно инвестирует в собственные  рекреационные объекты. Компания также оздоравливает детей сирот, лишенных  родительской заботы, инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных  семей.

По состоянию на 17 июня компания уже инвестировала в организацию  корпоративного отдыха свыше 11,5 млн. грн. В шести оздоровительных заведениях ДК  «Укргазвыдобування», которые расположены в АР Крым, на Херсонщине, Львовщине и  Харьковщине отдохнули почти 1100 работников и 920 детей.

«Компания как  корпоративный гражданин несет ответственность перед коллективом и обществом. Это  часть нашей философии управления бизнесом. Мы сознательно взяли на себя труд  организовать отдых работников и оздоровление детей», - заявил директор ДК  «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування»  является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше  70% от общей добычи газа в стране.

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