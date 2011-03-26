В Черкасской области на взятке поймали инспектора милиции

В Черкасской области во время получения 400 дол. взятки задержан участковый инспектор одного из райотделов милиции.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА.

По ее словам, следствием установлено, что участковый вымогал деньги за решение вопроса о возвращении гражданину С. его собственного автомобиля. Машина находилась на территории горотдела милиции в связи с проведением проверки по факту кражи имущества одного из кооперативов. Проведение такой проверки было поручено именно этому участковому инспектору.

Следственным отделом прокуратуры Черкасской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового инспектора милиции по факту вымогательства и получения взятки.