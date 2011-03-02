Крещатик теперь будут перекрывать из-за танцев

Киевская горгосадминистрация поддержала инициативу телеканала “Интер” о проведении всеукраинского танцевального проекта на Майдане Незалежности каждую субботу с 12 марта до 21 мая.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 9 февраля № 178, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В документе отмечается, что ответственность за подготовку и проведение мероприятия взял на себя “Интер”.

Главному управлению контроля за благоустройством КГГА поручено выдать разрешение на временное нарушение благоустройства во время подготовки и проведения мероприятия с 22.00 8 марта до 24.00 23 мая на Майдане Незалежности.

В распоряжении отмечается, что в случае возникновения потребности в проведении государственных мероприятий в период с 12 марта по 21 мая на Майдане Незалежности проведение танцевального проекта будет временно приостановлено с соответствующим продлением срока его проведения.

Согласно распоряжению КГГА, для обеспечения проведения танцевального конкурса будет перекрываться Крещатик (от улицы Городецкого до улице Институтской) с 24.00 11 марта до 6.00 13 марта, а также в выходные до 22 мая включительно.