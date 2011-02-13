Мощи Святого Валентина выставят в Праге

Мощи Святого Валентина в день всех влюбленных будут выставлены на пражском Вышеграде, сообщает Чешское радио.

О том, что в столице Чехии хранятся останки Cвятого Валентина, стало известно совсем недавно. Лопаточную кость Святого Валентина обнаружили в 2002 году во время осмотра старого депозитария храма. В одном из четырех старых реликвариев, стоявших на полках, реставраторы нашли кость, завернутую в бумагу с надписью - "Святой Валентин".

Мощи Святого Валентина можно будет увидеть в базилике Петра и Павла в ближайший понедельник с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов , говорится в сообщении, размещенном на интернет-портале Вышеграда.

По предположениям специалистов, святыню в Прагу, вероятнее всего, привез из Италии император Карл IV.